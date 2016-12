Lentopalloilussa lähes 400 liigaottelua pelannut Jussi Ahonen sanoo, että Vaasassa miesten liigajoukkue on lähempänä toteutua tulevaisuudessa kuin Seinäjoella.

Ahonen sanoo näin, vaikka Nurmon Jymyn miehet pelaavat ykkössarjassa ja Kiiston kakkossarjassa.

– Seinäjoella on ykkössarjaporukka, mutta junnutoiminta ei ole läheskään sitä, mitä se on Vaasassa. Siellä on kaksi päätoimista työntekijää (kehityspäällikkö Katarina Järvinen ja harrastekoordinaattori Patrik Ojaniemi), ja minäkin lupauduin passarivalmentajaksi.

Ahosen mielestä Kiiston kannattaisikin tavoitella nousua ykkössarjaan jo ensi kaudeksi, että nousu liigaan on tulevaisuudessa mahdollista. Ydinasiana on oma vahva juniorityö.

– Seura ei lähde rahalla ostamaan kymmentä pelaajaa ja sitä kautta tekemään työtä. Sillä olisi lyhyet jäljet, mikä on nähty monta kertaa lajissa kuin lajissa. Tämä voisi toimia kolme vuotta ja jopa menestystä voisi tulla, mutta monesti tämä on katkennut, kun resurssit eivät ole riittäneet. Onkin hyvä, että Kiistolla junnutoiminta on äärettömän hyvässä mallissa.

Kiiston tilannetta helpottaa se, että Vaasanseudun urheiluakatemiassa aloittanee lentopallo ensi syksynä.

– Tämä on aivan loistava juttu paikkakunnalle ja lähialueelle. Sitä kautta on mahdollista saada kovia pelaajia, jotka haluavat menestyä ja oikeasti harjoitella.

Tämän myötä Kiisto pystyy rakentamaan junnupohjansa nykyistä vahvemmaksi, mikä voi mahdollistaa seuran lippulaivan eli edustusjoukkueen nousun ylemmäksi pelaamalla. Viimeksi Kiisto pelasi liigassa vuonna 2008.

– Oikea tie on junnuihin satsaaminen, jossa Kiisto on hyvänä esimerkkinä.

Kokkolassa on toimittu hieman toisin, jossa on satsattu liigajoukkue Tiikereihin ostamalla kovia pelimiehiä.

– Kädet ristissä toivon, että suoraan sanottuna perse kestää.

Ahonen tarkoittaa tällä sitä, että ostopolitiikan myötä kulut kasvavat todella isoiksi.

– Toki uskon, että siellä toiminta on järkevällä pohjalla.

Ahonen kuitenkin pitää tärkeänä, että liigajoukkueessa olisi oman kylän kasvatteja riittävästi.

– Se tuo yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä, että täältäkin voidaan nousta. Tämä on erityisen tärkeää juuri junnuille, jotka kasvavat ja näkevät, että heilläkin on mahdollisuuksia päästä (joukkueeseen).

– Se on mieletön juttu, kun ykkösjoukkue pelaa Suomen pääsarjassa. Se on motivaatiotekijänä loistava juttu, Ahonen sanoo.

Hänen mielestään Vaasaan pitäisi jo ensi kaudeksi saada ehdottomasti ykkössarjan joukkue miesten lentikseen.

– Uskon, että se on tavoite. Uskon myös, että liiga voisi olla tavoitteena 3–5 vuoden päästä.

Mies tietää, mistä hän puhuu, sillä hän on synnyttänyt kovan lentopallobuumin myös Kristiinankaupunkiin.

Vielä muutamia vuosia sitten kaupungissa ei ollut ainuttakaan juniorijoukkuetta, mutta nyt junnuja kuhisee kuin muurahaisia keskisuuressa pesässä.

– Erityisopettajana pidin tärkeänä, että lapsille ja nuorille saadaan jotain tekemistä. Heidät oli saatava ruutujen äärestä edes hetkeksi tekemään jotain. Siksi käytän yhä omaa aikaani pyyteettömästi. En ajattele, että teen huippuja, vaan pallo on vain välineenä. Tärkeintä on, että lapsille tulee mukavia onnistumisia ja heillä on tekemistä.

Mahdollisesti joulun jälkeen Kristiinan Vesan joukkue lähtee junnujen sarjaan. Tavoitteena on saada joukkue ensi kesänä maailman suurimpaan lasten ja nuorten lentopallotapahtumaan Power cupiin, joka pelataan Vantaalla.

– Meillä on harjoitusten nimellishintana kaksikymmentä euroa sekä syys- että kevätkaudella. Ideana on se, että kaikilla on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. Raha ei olekaan esteenä.

Parhaimmillaan lapsia on ollut yhdellä kerralla jopa 37.

– Nyt syksystä lähtien tytöillä ja pojilla on ollut erikseen harjoituksia. Pojilla on ollut kaksi treeniä viikossa ja tytöillä yksi. Ensi syksynä on tarkoitus jakaa junnut ikäluokittain.

JARNO RANTA