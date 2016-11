Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti valittiin Vuoden yleisurheilijaksi, kertoi Suomen urheiluliitto lauantaina. Tähti voitti neljännen perättäisen T54-luokan 100 metrin paralympiakullan Rio de Janeirossa syksyllä.

Hänet palkittiin Vuoden yleisurheilijana myös vuonna 2011.

– Tärkein syy menestykseen on se, että olen pysynyt terveenä koko uran viime kesää lukuun ottamatta. Toinen asia on, että taustatiimi on pysynyt samana koko ajan. Juha Flinck on valmentanut minua vuodesta 2002, Tähti sanoi tiedotteessa.

– Meillä on mottona, että kehitys pysähtyy tyytyväisyyteen. Aina, kun on jotakin voitettu, se on pyritty unohtamaan nopeasti. Myös harjoittelua on uudistettu. Koko ajan on keksitty uusia ärsykkeitä lihaksille, hän jatkoi.

Ruuskasen silmissä kiiltää MM-kulta

Vuoden heittäjänä palkittu keihäsmies Antti Ruuskanen odottaa itseltään ensi kesänä jälleen urotekoja, vaikka mennyt kausi päättyi pienoiseen pettymykseen.

Terveysongelmista kesän mittaan kärsinyt Ruuskanen myöntää, että EM-kisat ja Rion olympialaiset sisältäneessä kaudessa jäi moni asia harmittamaan.

– Vaikka EM-mitali tulikin, niin kovemmat tavoitteet oli. Tavoitteena oli, että uusittaisiin Euroopan mestaruus ja kirkastettaisiin olympiamitali. Kumpaakaan ei tullut, niin eihän siihen voi olla tyytyväinen, Ruuskanen sanoi yleisurheilugaalassa Tampereella.

Pielaveden Sampoa edustava Ruuskanen saavutti viime kesänä Amsterdamin EM-kisoissa pronssia ja Rion olympialaisissa kuudennen sijan.

Selkävamma vaivasi Ruuskasta EM-kisoissa ja Amsterdamin jälkeen hän kärsi myös vatsavaivoista. Parempiin tuloksiin hän ei mielestään olisi kaudella pystynyt.

– Meillä oli hyvät kilpailusuunnitelmat ja harjoittelusuunnitelmat valmentajan kanssa. Se on hyvä, niin nyt jälkikäteen ei pysty jossittelemaan, että olisi voinut jotakin tehdä paremmin, Ruuskanen pohti.

STT