Tuomisen uusi seura on Naturhouse Ciudad de Logrono. Se on kolmen edellisen vuoden mestarijoukkue. Joukkue on hävinnyt viimeisen neljän kauden aikana vain kolme ottelua maan liigassa.

Tuominen pelasi syyskauden belgialaisessa BarBar Girls -joukkueessa. BarBar Girls ajautui rahahuoliin, ja Tuomiselle tarjottiin mahdollisuutta jättää seura.

– Olen tyytyväinen tästä uudesta mahdollisuudesta täysammattilaisjoukkueessa. Espanjan liiga on Belgiaa kovempi, ja pääsen kehittymään hyvässä porukassa, Tuominen sanoi tiedotteessa.

STT