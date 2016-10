– Auto aliohjautuu vähän, Latvala kertoi MM-sarjan radiolle.

Latvala ajoi kisan pisimmällä erikoiskokeella, 53,78 kilometrin mittaisella 9. erikoiskokeella kaukana kärkivauhdista. Eilen puuhun osunut britti Kris Meeke ajoi suvereenin pohja-ajan, josta Latvala jäi 39 sekuntia. Meeke kukisti kaikki muut kärkikuljettajat yli puolella minuutilla.

Latvala on MM-rallissa neljäntenä ennen viimeistä erikoiskoetta.

Kisaa johtaa hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier. Ranskalaisella on 43,8 sekunnin johto Thierry Neuvilleen. Andreas Mikkelsen on kolmantena 1.11,1 kärjestä. Latvala on 24 sekunnin päässä Mikkelsenistä.

STT