Laine syötti ottelun avausmaalin ennen kuin peliaikaa oli kulunut edes seitsemää minuuttia. Maalin viimeisteli Bryan Little. Laine syötti myös Nikolaj Ehlersin toisen erän maalin, joka vei ottelun 4–2-tilanteeseen. Laine on pelannut tällä kaudella 46 peliä, joista hänellä on koossa 23 maalia ja 20 syöttöä.

Winnipeg sai tilaisuuden ottelun neljänteen maaliinsa Dallasin suomalaisvahti Kari Lehtosen arviointivirheestä. Maalivideosta näkyy kuinka Lehtonen poistuu maalin taakse katkaistakseen ränniä pitkin kulkeneen kiekon ja syöttääkseen seuratoverilleen. Laine kuitenkin katkaisi Lehtosen syöttöyrityksen ja tarjoili kiekon Ehlersille, joka nakkasi kiekon tyhjään maaliin.

Lehtosen epäonneksi maali osoittautui lopulta ratkaisevaksi maaliksi, kun Dallasin Patrik Eaves onnistui maalinteossa vielä peliajan loppuminuuteilla kirien peliä tilanteeseen 4–3.

Lehtonen torjui 25 kertaa.

Syöttöpisteitä kerrytti myös St. Louisin Jori Lehterä ottelussa Torontoa vastaan. Lehterä oli mukana joukkueen kolmannessa maalissa, joka syntyi toisessa erässä. St. Louis voitti Toronton selvin luvuin 5–1.

Yön ottelukierroksella pelattiin yhteensä kahdeksan ottelua. Peli Philadelphian ja Artturi Lehkosen Montrealin välillä päättyi Philadelphian voittoon luvuin 3–1. Ottawa puolestaan vei voiton Valtteri Filppulan Tampa Baysta maalein 5–2. Nollapelin pelanneen Pekka Rinteen Nashville puolestaan voitti Edmontonin 2–0. Rinne torjui yhteensä 31 kertaa.

STT