Auto-onnettomuuteen maanantaina Barcelonassa joutuneen maajoukkuekoripalloilija Petteri Koposen lähipiiri on antanut Ylelle lausunnon onnettomuudesta. Lausunnon mukaan Koponen sai aivotärähdyksen ja on yhä sairaalassa tarkkailtavana, mutta "isoin vaara on ohi".