Lähdesmäki kertoo twitter-tilillään, että hänen työsuhteensa HC TPS Turku Oy:hyn on päättynyt. Lähdesmäki kiittää TPS-organisaatiota hänelle suodusta mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä TPS-yhteisön toimintaa. Erityiskiitoksensa hän antaa TPS-kannattajille.

– Tavoitteenamme on tehdä TPS:stä pitkällä tähtäimellä organisaatio, jossa työskentelevät parhaat ammattilaiset ja jonne urheilun huippuosaajat haluavat tulla. Olli on erittäin kova vahvistus kunnianhimoiseen tiimiimme. Hän tuo arvokasta kokemusta siitä, miten palvella kannattajiamme ja yhteisöämme entistä paremmin. Meillä on kovat odotukset sen suhteen mitä Olli ja muu tiimi saa aikaan täällä Turussa esimerkiksi ottelutapahtuman suhteen, HC TPS:n toimitusjohtaja Mika Eskola sanoi, kun Lähdesmäki nimitettiin runsas kuukausi sitten tehtävään.