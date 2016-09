Shefki on Shefki, huokaistiin jalkapallopiireissä jälleen maanantaina.

Valmentaja Shefki Kuqi tunsi taas joukkueensa kokeneen vääryyttä. Jalkapalloliigassa karsijan paikalla oleva Inter jäi tasapisteissä olevan HIFK:n kanssa 0–0-tasapeliin Turussa.

Kuqia aikoinaan valmentanut HIFK-luotsi Antti Muurinenkin oli ihmeissään, kun Interin käskyttäjä avasi sanaisen arkkunsa. Kuqin syytöksen mukaan kaikki ovat mukana talkoissa, joissa HIFK halutaan pitää väkisin Veikkausliigassa.

– Olen pitkään epäillyt, että kaikki haluavat HIFK:n pysyvän sarjassa. Tuomareita myöten. Stadiin on pakko saada paikallisderbyjä, jotta saadaan lisää yleisöä ja lisää tuloja molemmille seuroille. On ihan selkeää, että näin halutaan, Kuqi laukoi.

Kuqia kuumensi tilanne, jossa Interin Bajram Nebija ajettiin ulos. Päätuomari Dennis Antamo nosti Nebijalle punaisen kortin, kun hän torppasi jälkitilanteessa HIFK:n Jani Bäckmania. Inter sai punaisen kortin myös edellisessä ottelussaan.

Raporttia ei tehty Kuqin syytökset ovat vakavia, mutta Veikkausliigassa niihin suhtauduttiin nukutun yön jälkeen rauhallisesti.

– Shefki elää tunteella. Hänellä on kova halu menestyä. Hänen intohimostaan tuollaiset purkaukset tulevat, kommentoi Veikkausliigan toimitusjohtaja

Timo Marjamaa.

– Eivätköhän kaikki kuitenkin tiedä, että pelaamalla sijoitukset ratkaistaan.

Kun Kuqi valmensi FC Honkaa vuonna 2014, hän sai toimitsijakieltoja yhteensä viiden ottelun verran. Myös tämä kausi PK-35:ssa alkoi toimitsijakiellossa.

Marjamaa kertoi keskustelleensa Kuqin kanssa tämän käytöksestä useasti, mutta maanantain tapauksesta hän ei ole ainakaan vielä valmentajaa lähestynyt.

Tämän hetken tietojen mukaan Kuqin tuoreimmat syytökset eivät mene kurinpitokäsittelyyn.

– En ole saanut tapauksesta mitään raporttia, kertoi Palloliiton kilpailutoiminnan päällikkö Petteri Lindblom.

Lindblomin kurinpitokäsittelyyn voi painavista syistä päätyä ilman erotuomareiden tai tuomaritarkkailijan tekemää raporttiakin. Kuqin tapaukseen hän ei osannut ottaa kantaa, koska ei ollut kuullutkaan, mitä valmentaja oli puhunut.

– Jaa jaa, Lindblom totesi kommenteistaan kuulleessaan, mutta ei halunnut ottaa kantaa sen jälkeenkään.

"Hirveä syytös" Veikkausliigassa viheltävä ja erotuomarivastaavaksi nimetty Petri Viljanen oli Kuqin lausunnosta näreissään.

– Shefki on Shefki. Tunneryöpyssähän tuo on tullut, mutta on se silti hirveä syytös.

– Me erotuomarit yritämme kuitenkin palvella molempia joukkueita, joten tuollaiset avautumiset tuntuvat rajuilta.

Kuqi valmensi siis alkukaudella PK-35:ttä. Vantaalaisseuran myrskyisä kausi päättyy putoamiseen. PK-35:stä Kuqi siirtyi elokuun alussa hilaamaan Interiä ylöspäin.

Seitsemän peliä Interissä ovat tuottaneet yhden voiton, kolme tasapeliä kolme tappiota. Turkulaiset ovat toiseksi viimeisenä eli karsijan paikalla 22 pisteellään. HIFK on samassa pistemäärässä, mutta paremman maalieron turvin pykälää Interiä ylempänä.

Veikkausliigassa on jäljellä vielä seitsemän ottelua. Inter kohtaa mestaruus- ja mitalitaisteluissa mukana olevat HJK:n, IFK Mariehamnin, VPS:n, KuPS:n ja RoPS:n sekä Kuqin entisen seuran PK-35:n.

HIFK saa vastaansa vielä PS Kemin, PK-35:n, FC Lahden, HJK:n, Ilveksen, KuPS:n ja RoPS:n.

HARRI LAIHO/LÄNNEN MEDIA