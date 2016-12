Molemmat joukkueet ovat saaneet tähän mennessä kasaan 13 sarjapistettä, ja ne majailevat peräkkäisillä sijoilla divarin sarjataulukossa. Jymyllä on parempi maaliero, joten se hallinnoi sijaa seitsemän, ja SB Vaasa on ennen viikonvaihteen ottelukierroksia kahdeksantena.

Myös divarin kolmas pohjalaisjoukkue, Uudenkaarlepyyn Blue Fox on saanut kasaan 13 sarjapistettä. Divarin keskikasti on kuitenkin niin tasainen, että Blue Fox on sijalla kymmenen. Sarjaa johtaa helsinkiläinen Erä Akatemia, jolla on koossa 25 pistettä. Se on voittanut 12 pelaamastaan 14 ottelusta.

SB Vaasalle perjantai-illan paikallisottelu on viimeinen ennen joulutaukoa, ja joukkueen kausi jatkuu vasta 7. ja 8. tammikuuta tuplakotipeleillä SB Welhoja ja Lappeenrannan NST:tä vastaan. Nurmon Jymy puolestaan kohtaa vielä lauantaina kotonaan SB Welhot ennen joulutauon alkamista.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella jo kertaalleen aivan kauden alussa Nurmossa. Tuolloin SB Vaasa voitti maalein 5-7.

SB Vaasalla on takanaan kolme tappio-ottelua, kun taas Jymyn saldo kolmesta viimeisestä ottelusta on kaksi voittoa ja yksi tappio.

Ottelu alkaa Botniahallissa Mustasaaressa kello 18.30.

MINNA KALLASVUO