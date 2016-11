Ratkaisukierroksella ohjastaja Mika Forss ja Gisele De Veluwe haastoivat tosissaan voittajaa, mutta maalisuoralla Free Me meni Korven ohjastamana menojaan.

Kaikki kuusi kauden kilpailuaan voittanut Free Me lihotti omistajiensa tilipussia 25 000 euron verran. Hevosen omistaa Jokikunnan Tila ja Pauli Mattila. Kasvattaja on Jokikunnan Tila .

Timo Nurmoksen valmentama Gisele De Veluwe oli lähdössä toinen. Kolmantena maalilinjan ylitti Kari Venäläisen ajokki Mentha.

Valmentajalle uran suurin saavutus

Oriiden ja ruunien lähdössä voittaja Whole Lotta Love toi valmentajalleen Juuso Holttiselle ensimmäisen suuremman luokan onnistumisen. Lahtelaisen Holttisen treenaama Whole Lotta Love sai rattailleen ensimmäistä kertaa Ari Moilasen.

Moilanen ja Whole Lotta Love kiihdyttivät keulapaikalle, jossa pitivät koko matkan railakasta tempoa.

Reipas vauhti ei näkynyt keulahevosen otteissa lopussa, vaan se irrotti helposti muista 25 000 euron arvoiseen ykköstilaan.

– Tämä on ylivoimaisesti suurin voittoni valmentajana. Meillä on mahtava talliporukka – kengittäjät, hoitajat ja kaikki. Kunnon juhlat tulevat aivan varmasti, Holttinen kiitteli voittajahaastattelussa tallinsa työyhteisöä.

Whole Lotta Loven omistaa ja on kasvattanut For You Kotka .

Arctic Lover huipensi Pekka Korven tallin onnistuneen päivän: se oli lähdössä toinen. Harri Koivusen suojatti Freelancer oli kolmas.

Pekka Korven tallista Toto76-voittoa Turussa juhlivat Free Men lisäksi Bestseller ja Express Duo.

Ravipäivän muut Toto76-voittajat olivat Johanna Sianojan valmentama Huimariina, Antti Kinnusen suojatti Juntti-Jussi ja Ossi Nurmosen valmentama Midnight Hour. Seitsemän oikein -tuloksella voitti 75 euroa. Kuudella oikein sai 3,10 euroa.

STT