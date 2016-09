Sami Karjalainen vei Herculeksen 33. minuutilla johtoon 0-1. Jonas Pitkäkangas toi VIFK:n tasoihin 1-1:een 82. minuutilla. Herculeksen voittomaalin niittasi minuutti ennen varsinaisen peliajan päättymistä Eliah Obagbemiro.

Tappio tarkoittaa sitä, ettei VIFK pystynyt vielä varmistamaan säilymistään Kakkosessa, vaan sarjapaikan kohtalo jää viimeisen ottelukierroksen varaan.

C-lohkosta putoaa kolme viimeistä joukkuetta, ja ennen päätöskierrosta VIFK on neljänneksi viimeisenä juuri putoamisviivan yläpuolella. VIFK:lla on kasassa 26 sarjapistettä, ja sen perässä vaanii putoajan paikalla porilainen PPT, jolla on koossa 24 pistettä. Lohkon heittopussit Santa Claus ja Lapuan Virkiä ovat jo varmoja putoajia.

Kakkosen runkosarja pelataan päätökseen lauantaina 1. lokakuuta, ja VIFK matkustaa silloin Kokkolaan GBK:n vieraaksi. VIFK:n kanssa sarjapaikasta kisaava PPT puolestaan kohtaa päätöskierroksellä torniolaisen TP-47:n kotonaan. Jos VIFK häviää Kokkolassa ja PPT voittaa TP-47:n, VIFK putoaa. Tasapeleillä lohkosijoitukset säilyvät ennallaan, ja VIFK säilyy sarjassa. Voitolla VIFK varmistaa sarjapaikkansa.

Närpiön Kraft on vain kaksi pistettä VIFK:n edellä (28 pistettä), ja samassa pistemäärässä on myös VIFK:n sunnuntaina kukistanut Hercules. Putoajan paikalle Kraft ei kuitenkaan enää voi joutua. PPT ei voi ohittaa Kraftia, kävi päätöskierroksella miten tahansa, sillä joukkueiden piste-ero on neljä pinnaa. Sen sijaan VIFK pystyy vielä kiilaamaan Kraftin ohi.

Sunnuntain ottelukierroksen farssit pelattiin Porissa ja Kajaanissa. Porissa Musan Salama kuritti Virkiää 8-0. Virkiällä oli matkassa vain kymmenen pelaajaa eikä ainuttakaan vaihtomiestä. Joukkue pelasi täydet 90 minuuttia vajaalla.

Kajaanissa AC Kajaani kukisti Santa Clausin peräti 16-0. Santa Clausillakaan ei ollut tarpeeksi pelaajia mukana reissussa, vaan se joutui heittämään kenttäpelaajiksi kaksi maalivahtiaan. AC Kajaanin maalisuhde kohentui rökälevoiton ansiosta huomattavasti.

Sunnuntain ottelut Kakkosen C-lohkossa:

AC Kajaani-FC Santa Claus 16-0 (6-0)

FC YPA-PPT 1-1 (1-0)

TP-47-Kraft 1-1 (1-0)

OPS-GBK 3-3 (2-1)

MuSa-Virkiä 8-0 (5-0)

Vasa IFK-Hercules 1-2 (0-1)

MINNA KALLASVUO