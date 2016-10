Koponen pelasi ottelussa noin 18 minuuttia ja pussitti kuusi pistettä. Lisäksi takamiehen hyppysiin tarttui viisi levypalloa. Koponen antoi pelissä myös yhden koriin johtaneen syötön.

Barcelona on voittanut liigassa neljä ottelua ja hävinnyt yhden. Joukkue on sarjassa jaetulla kolmannella sijalla. Real Madrid on kärkipaikalla puhtaalla pelillä viiden ottelun jälkeen.

STT