Kimi Räikkönen on valittu Urheilun lähettilääksi.

Hän piti mielenkiintoisen kiitospuheen Suomen Urheilugaalassa.

– Nämä eivät ole hirveästi mun juttuja. Kiitos nyt alkuun kaikille. Onnittelut kaikille, joita palkitaan ja joita ei palkita. Hyvää uutta vuotta, hän aloitti Ylen lähetyksessä.

Hän totesi, että on suuri kunnia ottaa vastaan tällainen asia.

– Olen saanut urani aikana työskennellä hyvien ihmisten kanssa ja tiimien. Nytkin olen yhdessä maailman hienoimmista firmoista ja tiimissä. Minulle on suuri asia, että olen aina saanut tehdä kaikkia asioita omalla tavallani. On ollut kyseenalaisia tapahtumia, mutta siellä on ollut myös hyviä hetkiä. Olen aina uskonut omaan tekemiseeni ja tehnyt justiin niin kuin olen halunnut. Aina ei tarvitse tehdä niin kuin naapuri vieressä sanoo. Itsekin tekemällä voi tulla hyvä lopputulos.

JARNO RANTA