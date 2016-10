Boxing Club Waasan Antti Lehmusvirpi tekee marraskuussa vaasalaista nyrkkeilyhistoriaa. Lehmusvirpi on kautta aikojen ensimmäinen vaasalainen ja vaasalaisseuran edustaja MM-tasolla.

Lehmusvirpi, 18-vuotias vaasalaisabiturientti, on valittu Suomen joukkueeseen A-junioreiden MM-turnaukseen, joka kilpaillaan Pietarissa Venäjällä 14.-27. marraskuuta. Suomesta lähtee kisoihin kahdeksan nyrkkeilijän joukkue. Lehmusvirpi ottelee superraskaassa sarjassa (+91 kg).

Junioreiden MM-kisoja on käyty vuodesta 1979 alkaen, ja suomalaisedustus superraskaassa sarjassa on junioreiden MM-tasolla harvinaista. Aikaisemmin suomalaisista on kyseisessä sarjassa nyrkkeilyt vain Robert Helenius, joka jäi sijoille 5-8 vuonna 2002.

Turnaukseen on valittu myös Kauhajoen Kamppailu-Urheilijoiden Santeri Laine, joka nyrkkeilee sarjassa 69 kg.

Lehmusvirpi on vasta uransa alkutaipaleella, mutta suhtautuu lajiinsa ja tavoitteisiinsa vakavasti.

– Kun lukio ensi keväänä päättyy, edessä on armeija ja opiskelut. Suunnittelen molempia nyrkkeilyn ehdoilla, Lehmusvirpi sanoo.

Lehmusvirpi lähti yläkouluikäisenä nyrkkeilysalille luokkakaverinsa houkuttelemana. Ystävä lopetti nyrkkeilyn myöhemmin, Lehmusvirpille siitä tuli iso osa elämää. Harrastuksen aloittamista edesauttoi äidin kuntonyrkkeilyharrastus.

MINNA KALLASVUO

