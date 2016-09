– Annoimme pari helppoa maalia ja sitten se meni takaa-ajoksi. Jatkopaikan menettäminen on turhauttavaa ja kova pettymys. Tunnen vastuuta tapahtuneesta, sanoi Yhdysvaltain päävalmentaja John Tortorella.

Jatkoon A-lohkosta menee Kanadan lisäksi Euroopan joukkue, jonka epäiltiin ennen turnauksen alkua olevan motivaation puutteesta kärsivä muukalaislegioona.

Kanadan Matt Duchene rokotti Yhdysvaltoja tekemällä kaksi maalia.

– Pelissämme on vielä parannettavaa, mutta tämä oli joukkueeltamme ihan ehjä suoritus. Yhdysvaltain lyöminen on tietysti erityistä, he olivat yksi turnauksen ennakkosuosikeista, Duchene sanoi.

Maalivahti Carey Price kuului myös vaahteralehtipaitojen avainpelaajiin. Hän torjui 34 laukausta.

Yhdysvallat sai Kanadaa vastaan räväkän alun, kun Ryan McDonagh onnistui maalinteossa vain runsaan neljän minuutin pelaamisen jälkeen. Yhdysvaltain vire ei kuitenkaan kestänyt, vaan Kanada voitti avauserän lopulta 3–1.

Kolmannessa erässä Yhdysvallat sai vielä kavennusmaalin aikaan ja kilautteli Kanadan maalitolppia, mutta kiri jäi puolitiehen.

Kanada kohtaa viimeisessä alkulohkopelissään Euroopan yhdistelmäjoukkueen. Yhdysvallat pelaa puolestaan Tshekkiä vastaan.

USA:n joukkueesta maalinteossa onnistuivat Ryan McDonagh ensimmäisessä ja T.J. Oshie viimeisessä erässä.

