– Kova joukkue, jota vastaan oli vaikea pelata, Kanadan kapteeni Sidney Crosby kehui vastustajaa World Cupin nettisivuilla.

Crosbyn ketju, laidoillaan Marchand ja Patrice Bergeron, oli pääosassa Kanadan noustessa viimeisen kolmen minuutin aikana takaa ohi ja turnausvoittoon. Bergeron tasoitti pelin ajassa 57.07, ja Marchandin alivoimamaalin jälkeen kolmikon saldoksi kuudessa pelissä kertyi komeat 25 pistettä. Vain Yhdysvaltoja vastaan pisteittä jäänyt Crosby oli tehoillaan 3+7 turnauksen ykköspistemies.

– Ratkaisuhetkillä he ovat parempia. He eivät voi sille mitään, he ovat koukussa voittamiseen, Kanadan päävalmentaja Mike Babcock myhäili tähtiryhmänsä tähtikentällisestä.

Turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Crosby oli ykköstähti, mutta sankarin viitta aseteltiin kuitenkin vähemmän ihaillun miehen harteille. Boston Bruinsin 28-vuotias Marchand, joka sai aikoinaan presidentti Barack Obamalta lempinimen "pieni vihapallo", tunnettiin ennen turnausta enemmänkin likaisista tempuista NHL-kaukaloissa.

Torstai-iltana kukaan Kanadassa ei kuitenkaan vihannut 175-senttistä ja 82-kiloista "vihapalloa".

– Muistan tämän elämäni loppuun saakka. On vaikea löytää sanoja... en koskaan unohda tätä, turnauksen maalikuninkuuden viidellä osumallaan kirjannut Marchand sopersi voitonjuhlissa Toronto Sun -lehden mukaan.

– Hassua, vielä harjoitusleirillä Ottawassa sain kuulla buuauksia. Tämä kertoo siitä, kuinka tämä maa tulee tueksesi ja koko joukkueen taakse, Marchand mietti nousuaan kansansuosikiksi.

Kanadalle otteluvoitto oli jo 16:s peräkkäinen turnauksissa, joissa mukana ovat maailman parhaat pelaajat. Voittoputki alkoi kotiolympialaisissa Vancouverissa 2010.

"Saimme heidät köysiin"

World Cup 2016 ei välttämättä noussut jääkiekkohistorian unohtumattomien turnausten joukkoon, mutta Kanadan voittokulun ohella pariviikkoisesta muistettaneen kahdeksan eurooppalaisen "pienemmän" kiekkomaan NHL-pelaajista koottu Euroopan joukkue. Ralph Kruegerin valmentama ryhmä voitti turnauksessa Tshekin, Yhdysvallat ja Ruotsin ja hävisi kolmesti Kanadalle.

– Harmillinen tappio, koska saimme heidät köysiin, summasi slovakkipuolustaja Zdeno Chara, joka vei Euroopan avauserässä johtoon.

– Meillä oli todella kivaa. Tämä porukka oli erityinen, ja olen varma, että emme unohda tätä pitkään pitkään aikaan, joukkueen slovenialaiskapteeni Anze Kopitar lohduttautui.

Jos Eurooppa oli turnauksen myönteisin yllättäjä, huimaa vauhtia esitti myös Pohjois-Amerikan nuori yhdistelmäjoukkue, vaikka sen tie tyssäsikin alkulohkoon.

Alkulohkoon pysähtyi myös vaatimattomasti pelanneen Suomen joukkueen turnaus. Suomi sai aikaan World Cupissa vain yhden maalin.

STT