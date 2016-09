Naiset hymyilevät ja halailevat toisiaan. He näyttävät vain onnellista naamaa, joka säteilee ystävyyttä ja keskinäistä arvostusta.

Näky on tuttu, kun Suomen naishiihtäjät ovat yhdessä esimerkiksi mitaliin päättyneen viestin jälkeen. Hiihtopiirien julkinen salaisuus on kuitenkin aina ollut, että väleissä on myös paljon muuta kuin ystävyyttä ja arvostusta.

Julkisuteen näytetään yhdet kasvot, kulisseissa keskellä rajua kilpailua ne ovat usein toisenlaiset.

Moninkertainen olympia- ja MM-mitalisti Aino-Kaisa Saarisen viime kausi meni pitkälti äitiyslomalla. Nyt Saarinen, 37, tekee paluuta huipulle. Siellä hän haluaa olla vielä ainakin kaksi vuotta.

Saarinen tekee eräänlaisen välitilinpäätöksen urastaan palkitun toimittajan Pekka Holopaisen kirjoittamassa teoksessa Tahto – Aino-Kaisa Saarisen kahdet kasvot.

Saarinen ei tarjoa kiiltokuvaa. Hän sukeltaa uraansa, itseensä ja luonteenpiirteisiinsäkin sangen rehellisesti. Vaikka hiihtäjä väittää konflikteja välttävä ihminen, hänen perfektionistisuutensa, tahto menestyä ja halu kokea oikeudenmukaisuutta ovat niitä kuitenkin tuoneet.

Maajoukkuekavereista välit ovat olleet tulehtuneet Virpi Sarasvuon (o.s. Kuitunen) ja varsinkin Riitta-Liisa Roposen kanssa. Sarasvuo on toisaalta ollut Saariselle kilpailija, joka on ajanut häntä eteenpäin. Roposen kanssa he taas ovat olleet joukkuekavereita, jotka eivät ole voineet sietää toisiaan.

Myös perhepiirissä on roiskunut. Saarinen myöntää kirjassa, etteivät välit kaksossisko Maijaan ole palautuneet ennalleen vuoden 2015 välirikon jälkeen. Maija suuttui, kun sisko ei käyttänyt mahdollisuuttaan valita häntä SM-kilpailujen parisprinttiin parikseen.

Kirjassa moni sanoo Saarisen muuttuneen vuosien mittaan muita kunnioittavammaksi. Oma kaksossisko on toista mieltä.

– Aikku voi puhua mulle ihan mitä sylki suuhun tuo, kuin olisin kiveä, vailla mitään tunteita. Aikani hymyilin ja heilutin häntää, mutta keväällä 2015 meille tuli välirikko. En tiedä, palaavatko välit koskaan ennalleen. Aikku oli kivempi ihminen ennen ensimmäistä arvokisamitaliaan, Maija Saarinen sanoo kirjassa.

HARRI LAIHO / LÄNNEN MEDIA