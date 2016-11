Hyökkääjä Nättinen on JYP:n kasvatti, joka palasi seuraan runsas vuosi sitten. Tämän syksyn CHL- ja liigapeleissä hän on tehnyt 18 ottelussa 10 tehopistettä.

– Joonaksen läsnäolo tekee ketjukavereista voimakkaampia ja tehokkaampia, kommentoi JYP:n urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari.

Turkulainen on noussut syksyn aikana Mestiksestä liigatasolle. Hän on tehnyt pelaamissaan 12 liigaottelussa 2+4 pistettä. Holtarin mukaan hän on ollut JYP:n tehokkain luoduissa maalitilanteissa per pelattu peliminuutti.

