NHL-uransa ensimmäisen nollapelin tilastoihinsa kerännyt Saros torjui ottelussa 25 laukausta.

– Tietenkin se (nollapeli) oli todella hienoa, ja kaverit pelasivat erittäin hyvin edessäni. Mielestäni pelasimme erittäin viisaasti, Saros sanoi NHL:n kotisivuilla.

Saros on pelannut urallaan seitsemän NHL-ottelua, joista kuusi on tullut tällä kaudella. Hänen tämän kauden tilastonsa ovat komeat: torjuntaprosentti 95,7 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,16.

Predators on vahvassa suomalaistorjujien komennossa, sillä joukkueen ykkösmaalivahti on Pekka Rinne. Joukkue on NHL:n länsilohkossa kymmenentenä.

– Uskon tämän todella antavan meille uskoa tulevaan ja omalla tavallaan osoittavan, millainen joukkue olemme, Saros sanoi viitaten komeaan voittoon St. Louisista.

Aho ja Teräväinen pisteille

Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho pääsivät juhlimaan voittoa. Kotijoukkue Carolina kaatoi Chicago Blackhawksin maalein 3–2, ja Teräväinen sekä Aho keräsivät ottelussa syöttöpisteen mieheen.

Teräväinen ja Aho pohjustivat Lee Stempniakin avauserässä tekemän 2–1-osuman.

Tilanne syntyi Teräväisen lauottua ja Ahon ohjattua kiekon kohti maalia. Chicagon Scott Darling torjui Ahon ohjauksen, mutta Stempniak oli tilanteessa hereillä ja laukoi irtokiekon verkon perukoille.

Tulokaskautta pelaava Aho on kerännyt 35 NHL-ottelussa tehopisteet 6+13=19. Teräväisen tilastot näyttävät yhdeksää osumaa ja yhtä monta maalisyöttöä. Teräväinen on tehnyt kolmessa viime ottelussa vähintään yhden pisteen.

San Jose Sharks jätti Philadelphia Flyersin nollille voittamalla kotipelinsä maalein 2–0. Vancouver Canucks kukisti Anaheim Ducksin jatkoajalle menneessä pelissä 3–2.

