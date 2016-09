Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n ja sanomalehti Pohjalaisen järjestämä jalkapallon Junnuliiga on tältä kesältä ohi. Satoja lapsia vuosittain liikuttavan jalkapallosarjan päätöskierros pelattiin tiistaina.

Junnuliigan ottelut pelataan normaalisti monitoimiviheriöllä, mutta tiistaina junnuliigalaiset pääsivät pelaamaan uudelle Elisa-stadionille.

Junnuliigassa on tänä kesänä ottanut ensi kosketuksen joukkueurheilun ja jalkapallon pariin yli 300 pientä "futaajan" alkua. Kulunut kesä on lämmittänyt VPS Junioreiden toiminnanjohtajan Joni Keturin mieltä.

– Junnuliigan kesä on ollut erinomainen. Säät ovat suosineet ja kaikki on mennyt tosi hyvin. Suuri määrä vapaaehtoisia on tehnyt paljon hyvää työtä niin harjoituksissa kuin jokaviikkoisissa ottelutapahtumissa, Keturi summaili.