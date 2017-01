Joukkue sijoittui rajusti uusitulla Pimeyden kuningatar -ohjelmallaan korkeatasoisessa ja tiukassa kisassa viidenneksi jääden vain muutaman pisteen päähän pronssitilasta.

– Pisteiden mukaan ohjelma on mennyt harppauksella eteenpäin edellisestä kisasta, joukkueen vastuuvalmentaja Noora Hintsa iloitsee.

Hintsan mukaan tulos antaa varmuutta siitä, että suunta tekemisessä on oikea.

RiverPearls jatkaa kilpailukauttaan yhdessä SeiTL:n muiden muodostelmajoukkueiden kanssa kansallisten sarjojen 2. valintakilpailuissa 11.-12. helmikuuta Turussa.

RiverPearls koostuu 14-18 -vuotiaista luistelijoista. Tällä kaudella joukkueessa on yhteensä 19 luistelijaa.

RiverPearls kilpailee kansallisessa Juniorit-sarjassa, joka on jaettu maanlaajuisesti kahteen lohkoon. Kyseessä on ikätasolleen toiseksi korkein sarjataso (ylin on SM-juniorit).

RiverPearlsin kilpailuohjelman teemana on tällä kaudella Pimeyden kuningatar.

Tulokset / Kutsukilpailut, järjestäjä NTL, Nurmijärvi, 21.1.2017:

Juniorit (7 joukkuetta)

1. Team Hysterique (HSK) 80,50 pistettä

2. Moonlights (HL) 79,50

3. Altius (PTL) 67,75

5. RiverPearls (SeiTL) 63,25