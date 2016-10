Vaasan Sport on noussut jääkiekon Liigassa toiseksi voitettuaan perjantain ottelukierroksella kotihallissaan Mikkelin Jukurit maalein 2-1 (1-0, 1-1, 0-0). Liigaa johtaa Tappara, jolla on koossa 22 pistettä, ja Sport on toisena 20 pisteellä.