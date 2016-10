Kokkonen on pelipäivänä 15 vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen. Hänen on määrä debytoida liigassa, kun Jukurit kohtaa illalla kotihallissaan Ässät.

Liigan mukaan Kokkosta nuorempana liigaottelussa on esiintynyt maalivahti Ilmo Uotila, joka pukeutui Jokerien paitaan 15 vuoden ja kuuden kuukauden ikäisenä lokakuussa 1976. Uotila oli mukana Jokerien kokoonpanossa neljässä peräkkäisessä ottelussa Kokkosta nuorempana, mutta pelasi ensimmäisen kerran maalilla vasta kolme vuotta myöhemmin.

SM-sarjan aikakaudella Kokkosta nuorempana pääsarjatasolla on pelannut Pekka Rautakallio. Ässissä debytoinut Rautakallio oli avausottelussaan tammikuussa 1969 vasta 15 vuoden ja viiden kuukauden ikäinen.

Mikko Kokkonen on ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt pelaaja liigassa. Harjoituskaudella hän pelasi Jukurien liigajoukkueen paidassa kuusi ottelua. Syyskaudella hän on kiekkoillut nuorten SM-liigassa, jossa hänelle on kirjattu 13 ottelussa 3+3 tehopistettä. Kokkonen nimettiin hiljattain alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen.

STT