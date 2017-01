Juhani Tammisella on oma ehdokas Vuoden urheilijaksi. KUVA: EETU SILLANPÄÄ

Entinen huippujääkiekkoilija ja sen jälkeen muun muassa valmentajana kunnostautunut Juhani Tamminen ei yllättäen ehdota viime vuoden parhaaksi urheilijaksi oman lajinsa tämän hetken kuuminta nimeä, Patrik Lainetta.

Nuorukainen voitti jääkiekossa 20-vuotiaiden MM-kultaa, miesten MM-hopeaa ja SM-kultaa sekä on aloittanut loistavasti uransa NHL:ssä Winnipeg Jetsissä. Laine johtaa muun muassa tulokkaiden pistepörssiä. Hänet on valittu tammikuun lopulla Los Angelesissa järjestettävään NHL:n tähdistöotteluun.

Kaikista Laineen saavutuksista huolimatta Tamminen nostaa Vuoden urheilijaksi Henri Kontisen. Kontinen taisteli tenniksen sekanelinpelissä turnausvoiton Wimbledonissa Heather Watsonin kanssa ja nelinpelissä voitti viisi ATP:tä, yhden Mastersin ja ATP-finaalin John Peersin kanssa. Wimbledonissa Kontinen teki suomalaista tennishistoriaa olemalla ensimmäinen aikuisten tasolla Grand Slam -turnauksen voittanut pelaaja.

– Minulla on globaali perspektiivi. Jos puhutaan Vuoden urheilijasta Suomessa, olemme pala globaalia urheilumaailmaa. Lajia, jota todella laajasti harrastetaan ja jossa on mieletön kilpailu, mun ajattelussa se ajaa ohi. Tennis on sekä perinteinen että maailmalla äärimmäisen paljon harrastettu.

– Aina tykkään myös tällaisesta, että teemme jonkun historiallisen jutun suomalaisessa urheilukulttuurissa. Mun käsityksen mukaan, kun mies voittaa nelinpelin Wimbledonissa, se on suomalaista urheiluhistoriaa. Lähelle sitä pääsee mun mielestä Patrik Laine. Meiltä tulee rookie [tulokas], joka johtaa maalipörssiä. Se on myös kova temppu, mutta kokonaisuutena laitan Kontisen ykköseksi, Tamminen sanoo.

Hän arvostaa myös pyörätuolikelaajaa Leo-Pekka Tähteä, joka voitti T54-luokassa ratakelauksen paralympiakultaa ja EM-kultaa 100 metrillä sekä EM-pronssia 200 metrillä.

– Ihan ehdoton oman lajinsa huippuosaaja ja nauttii mun silmissä valtavaa respectia. Mutta harrastajamäärän ja globaalisuuden myötä mun kategoriassa Kontinen menee ohi Tähden ja menee ohi Patrik Laineen. Kovia jätkiä kaikki.

JARNO RANTA

