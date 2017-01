Mies, joka vaikutti pitkään Vaasassa. Ensin kaudella 2004–2005 ja uudestaan 2007–2010.

Tamminen hoiti päävalmentajatehtäviensä lisäksi yhdessä vaiheessa myös Vaasan Sportin toimitusjohtajan tehtäviä. Nousu Mestiksestä SM-liigaan oli lähellä kaudella 2008–2009. Tammisen johdolla Sport laittoi Alpo Suhosen luotsaaman Porin Ässät ahtaalle, mutta Ässät piti liigapaikkansa voitoin 4–3.

Nyt Sport kuitenkin pelaa liigassa.

Vaasalaisten liiganousu tapahtui Tammisen ajan jälkeen kabinettipäätöksellä. SM-liigan hallitus tiedotti Sportin saavan KHL:ään siirtyneen Jokereiden paikan kaudesta 2014–2015 lähtien.

Nyt monia tunteita ihmisissä herättävä Tamminen lyö kovan, niin sanotun tajunnanräjäyttävän, väitteen pöytään.

– Uskallan sanoa, että ilman sitä viittä vuotta, siellä ei ikinä pelattaisi liigakiekkoa. Ei ikinä, Tamminen sanoo, viittaa itseensä ja Vaasan Sporttiin sekä tapailee otsikkoa: "Tehkää perässä".

Tamminen jatkaa kertomalla, että Vaasa on paikka, jossa jalkapallo on dominoinut.

– Ei pelkästään ajattelua vaan ennen kaikkea poliittista päätöksentekoa. Kun tulin sinne 2004, monta muuria oli murrettavana.

Tamminen lisää, että hänellä ei ollut yhtään harhaa omasta onnistumisestaan.

– Mutta jos meinaa jollain paikkakunnalla tehdä historiaa eli liigajoukkueen, se vaatii paljon muurin murtamista. Ensin täytyy hankkia timantinkova joukkue, sitten täytyy koutsata se joukkue ja tehdä myös taustalla joka päivä.

Tamminen tähdentää, että hän ja Juha Saari antoivat mahdollisuuden Sportin liigatarinalle.

– Juha ja minä olimme ihan omassa luokassamme. Kaikki kunnia nykypäivän veljille ja historialle, mutta minä ja Juha menimme reppu kädessä joka hel**tin paikassa ja tulimme niin sanotusti yhteistyökumppanuuksien eurojen kautta ulos ja loimme populariteetin otsikolla: tehkää perässä, Tamminen toistaa.

– Jos joku vielä ihmettelee perusteluja, seitsemän pelin sarja Porin Ässien kanssa oli näyttö kenelle tahansa suomalaiselle urheiluihmiselle, että tehkää perässä, Tamminen jatkaa omalla linjallaan.

Sitten hän sanoo kuvainnollisesti, kuinka suomalaisen jääkiekkoväen mielenkiinto kohdistui hänen luotsaamaansa joukkueeseen.

– Saimme koko kansan seisomaan kaksi viikkoa päällään. Samaan aikaan Kärpät ja JYP pelasivat Suomen mestaruudesta, mutta 90 prosenttia mielenkiinnosta suuntautui Sport-Ässät-sarjaan, Tamminen vastaan Suhoseen.

Tamminen sanoo olevansa yhä mielissään siitä, että hän sai todistettua kaikille ihmisille, mikä potentiaali on Vaasassa.

– Meidän kokonaisyleisömäärä kauden aikana, kun olimme divisioonajoukkue, oli noin 120 000 ihmistä. Siinä on tuleville urheilupersoonille, managereille, toimitusjohtajille ja valmentajille sopiva mittatikku. Loin Vaasaan pikkuhalliin tällaisen ilmiön ja tiedän, mitä se vaatii.

Tamminen kommentoi myös Sportin tämän kauden pelejä, jotka alkoivat sarjan alussa loistavasti, mutta viime ajat ovat kotkilla olleet matalalentoa.

Kokeneena valmentajana Tamminen kuvailee sarjaa maratonjuoksuksi.

– Tomek (Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen), joukkue, kannattajat ja kaikki muut saivat luojan kiitos lentävän lähdön. Mutta urheilu ja varsinkin sarjapelaaminen on maratonjuoksua.

– Jos Sport klaaraa suoraan playoff-paikkaan, pidän sitä hyvänä suorituksena. Maksimisuoritus on, jos veljet menevät kuuden joukkoon, eikä heidän tarvitse pelata karsintapelejä. Se voisi olla unelma.

Onko sinulla vielä kiinnostusta Sportin valmentajaksi tai johtotehtäviin?

– Olen lähtenyt siitä, että minulla on sellainen asema. Minulla on omaa liiketoimintaa, 150 koulutuskeikkaa vuodessa. Sitten ihmiset tulvat kysymään, jos heillä on tarvetta. Minulla on hyvä kansainvälinen agentti, joka toimii Saksassa. Hän silloin tällöin soittelee, kun läntisessä Euroopassa on sellaisia valmentajapestejä, että mulla olisi joku järki jättää omat liiketoiminnat hetkeksi jäihin ja lähteä valmentamaan.

JARNO RANTA