– Hiukan hauskaakin, että onnistuin juuri heitä vastaan. Mutta meille on tärkeintä vain voittaminen ja pisteet, vielä viime kaudella Spartakissa pelannut Genoway sanoi.

Helsinkiläisjoukkue kaapi viikon kolmesta kotipelistään tililleen seitsemän pistettä. Jokerit nousi tuoreella pistesaalistuksellaan konferenssissaan kahdeksanneksi eli pudotuspelijoukkueeksi, sillä on vielä kolme peliä vieraissa ennen marraskuun maaottelutaukoa.

– Tämän viikon saldo on ihan hyvä. Mutta pystymme parempaan, Genoway vakuutti.

Neljästä viimeisimmästä maalin pelistä, siis ottelusta, jossa eroksi on muodostunut vain yksi osuma, Jokerit oli hävinnyt jokaisen. Kaikkiaan näin pienellä marginaalilla päättyneitä otteluita Jokereilla on tilillään jo reilu tusina, ja helsinkiläissikermä on yltänyt niissä nyt kuudesti voittoon.

– Ollaan hävitty monesti jatkoajalla viime aikoina. Upeata napata täydet pisteet, Jokerien kapteeni Peter Regin myönsi.

Jokerit jatkamassa KHL:ssä

Jokerien kauteen kokonaisuudessaan otti kantaa Hjallis Harkimo Viasatin suorassa tv–lähetyksessä.

– Toivottavasti pelataan parempi loppukausi, kun alkukausi on ollut heikompi kuin viime kaudella. Joukkueessa on uusi valmentaja ja paljon uusia pelaajia, sekä myös loukkaantumisia, Harkimo taustoitti alkuyskää.

Harkimo myös kommentoi mediassa esiintyneitä aprikointeja päävalmentaja Jukka Jalosen asemasta.

– Olen ollut Jokerien omistajana 25 vuotta. Varmaan 15 potkut olen antanut, ja vain kerran se on kannattanut. Vaihtamalla se ei parane, Harkimo kuvasi.

Jokereista 51 prosenttia omistavalta Harkimolta udeltiin sitäkin, että jatkaako seura KHL:ssä? Jokereilla on sovittu rahoitus kolmesta KHL–kaudesta, joista käynnissä on viimeinen. Kumpikin jo takana olevista kausista on tuottanut reilun 10 miljoonan euron tappion, jotka on katettu tukirahalla.

– Olemme jatkamassa (KHL:ssä). Ainoa syy ettei, olisi, että tulisi jokin poliittinen katastrofi, Harkimo paljasti.

STT