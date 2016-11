– Upea fiilis. Paras tunne tulee kuitenkin siitä, että pystyimme voittamaan maalien avulla, Jensen myhäili.

Jokereiden onnistumista ja sitkeyttä kuvaa se, että Jesse Joensuu viimeistelemä joukkueen ensimmäinen maali, joka tasoitti lukemiksi 1–1, antoi odottaa itseään liki 44 minuuttia. Minuuttia myöhemmin vieraat olivat taas johdossa, mutta Jokerit ei taipunut.

– Tämä osoitti, että voimme voittaa kenet tahansa, Jensen kuvasi.

Väkivahva venäläinen vierasjoukkue porskuttaa liigan itälohkon kärjessä. Siltä puuttui tiistaina isyysloman takia tshekkiläinen ykkössentteri Jan Kovar, mutta se ei juuri näkynyt siperialaissikermän otteissa. Alkuun Oskar Osala, 27, pelasi vieraiden ykkösvitjan keskushyökkääjänä.

– Ensi kaudeksi NHL on minulle ykköstavoite. Helsingissä on tosi paljon ystäviä ja perhettä, tämä on yksi suosikkikaupungeistani ja areenoista, vailla ensi kauden sopimusta oleva Osala kartoitti.

Kokoonpanot ja kotiputket

Jokerit pelasi 60 ottelun mittaisessa runkosarjassa vasta nyt, ohjelmansa 35:nnessä ottelussa, ensimmäisen kerran täydellä neljällä kentällisellä. Aiemmin sen kokoonpano on koostunut neljästä ketjusta ja kuudesta tai seitsemästä puolustajasta.

–Koostumukset ovat vaihdelleet. Mutta tänään kaikki onnistuivat mahtavasti, vastassa oli kova joukkue, Jokerien kapteeni Peter Regin hehkutti.

Jokereille Magnitogorskin kohtaaminen avasi kauden pisimmän ja tiiveimmän kotipelijakson. Helsinkiläisjoukkueelle kertyy napakasti kymmenessä päivässä peräti viisi kotikamppailua. Myös vuodenvaihteessa Jokerit isännöi putkeen viittä vierasjoukkuetta, mutta silloin pelit jakaantuvat 15:lle illalle.

–Tämä oli valtaisa voitto. Tästä onnistumisesta on hyvä ammentaa itseluottamusta, Regin linjasi.

–Olemme olleet reissussa aika paljon. Nyt olisi hyvä pärjätä omassa kaukalossa ja kohentaa asemaamme sarjataulukossa.

STT