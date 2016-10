Jokerien seuraava ottelu on tiistaina, jolloin se kohtaa kotihallissaan Vitjazin. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Helsinkiläisisännät aloittivat ottelun tahmeasti ja nousivat kahdesti tasoihin. Sitten sankariksi kohosi Jokerien kolmannen maalin syötöllään alustanut ja neljännen osuman viimeistellyt laitahyökkääjä Sakari Salminen.

– Oli taisteluvoitto. Ihan normisyöttö, ja itsellä kävi hyvä tuuri – kiekko meni maalivahdin luistimen kautta sisään, Salminen sanoi.

Jesse Joensuu sooloili samettikäsin ylivoimalla Jokerien 1–1-tasoituksen toisen erän alussa. Kotijoukkueen epätasainen suorittaminen kuitenkin jatkui, sillä hetken kuluttua venäläisvieraat siirtyivät jälleen johtoon alivoimalla. Mika Niemi tasoitti, ja Jokerien kolmas maali merkittiin puolustaja Topi Jaakolalle.

Jaakolan mukaan hänen maalille ampumansa kiekko osui matkalla Joensuun mailan varteen.

– Joensuun maali. Se pitää korjata tilastoihin, Jaakola sanoi.

Missä katsojat?

Jokerit on tällä erää huomattavasti hankalamassa paikassa kuin Lokomotiv, joka lukeutuu länsikonferenssin kärkijoukkueisiin. Jokerit on voitostaan huolimatta edelleen pudotuspeliviivan alapuolella, mutta potentiaalia ja aikaa petraukseen on.

Ennen ensi viikonlopun matkaa kohti SKA- ja TsSKA-vierasotteluita Jokereilla on vielä tiistaina ja keskiviikkona kotipelit. Pisteitä pitäisi saada tilille.

– Rentous maalintekoon tulee, kun saadaan itseluottamusta ja voittoja. Ollaan oltu vähän kuopassa. Jos joka jätkä ei laita kaikkea likoon, niin on tosi vaikea voittaa, Salminen aprikoi.

Yksi silmiinpistävä ero Jokerien kuluvalla kaudella ponnahtaa väistämättä verkkokalvoille verraten kahteen edelliseen sesonkiin: katsojia on runsaasti kadoksissa. Sunnuntaina yleisömääräksi ilmoitettiin 9 108.

– Yleensä suomalaisilla menee niin, että jos ei mene hyvin, niin ei kannusteta. Mutta se on ihan meistä kiinni. Jos pelaamme viihdyttävää ja voittavaa lätkää, niin yleisökin löytää hallille, Salminen tuumi.

STT