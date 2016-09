Jääkiekon KHL-liigassa pelaava Jokerit on kokenut takaiskun ennen tämäniltaista otteluaan. Tanskalaispuolustaja Oliver Lauridsen on sivussa joukkueen vahvuudesta neljästä kuuteen viikkoa, seura tiedotti. Jokerit ei kertonut, minkälaisesta vammasta Lauridsen kärsii.

27-vuotias Lauridsen on kuulunut alkukaudella Jokerien kärkipuolustajien joukkoon. Lauridsen on pelannut ottelua kohden yli 18 minuuttia. Hänen plusmiinus-lukemansa on +4. Lauridsen on tehnyt tähän mennessä tehot 2+1=3.

Myös hyökkääjä Jesse Joensuu on edelleen loukkaantuneena. Hän palannee kaukaloon syys-lokakuun vaihteessa.

Jokerit kohtaa tänään kotihallissaan itäisen konferenssin jumbojoukkueen Metallurg Novokuznetskin.

STT