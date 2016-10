Johaugin positiivista dopingnäytettä on selitetty sillä, että Johaug käytti lääkettä maajoukkueen lääkärin Fredrik S. Bendiksenin luvalla rohtuneiden huuliensa hoitoon. Bendiksen puolestaan kommentoi, ettei tiennyt hiihtäjän käyttämän voiteen sisältäneen urheilussa kiellettyä clostebolia.

Dagbladetin mukaan kyseisen lääkkeen tuotepakkauksen kyljessä lukee kuitenkin selvästi sana doping.

Lehti kertoo verkkosivuillaan olleensa yhteydessä lääkkeen myyneeseen italialaisapteekkiin. Apteekista vakuutettiin, että heidän myymissään Trofodermin-lääkepakkauksissa varoitetaan dopingista.

Dagbladet julkaisi myös kuvia Trofoderminin tuotepakkauksesta.

Hiihtojoukkueen lääkäri eroaa

Johaug murtui kyyneliin kameroiden ristitulessa tiedotustilaisuudessa. Muun muassa norjalainen VG-lehti lähetti tilaisuudesta suoraa lähetystä, jossa näkyi Johaugin murtunut olemus. Hän alkoi itkeä välittömästi, kun tilaisuus toimittajien ja kuvaajien edessä alkoi.

Johaug on kertonut pitävänsä asemaansa epäoikeudenmukaisena, vaikka myöntääkin olevansa viime kädessä itse vastuussa käyttämistään lääkeaineista. Hän on myös todennut olevansa järkyttynyt ja kuvaillut tilannettaan epätodelliseksi.

Norjan maastohiihtojoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen ilmoitti tilaisuudessa eroavansa toimestaan. Hän otti vastuun Johaugin kärystä.

Tällä tietoa käryn aiheuttanut dopingnäyte on otettu kilpailun ulkopuolisessa testissä 16. syyskuuta tänä vuonna.

Asia etenee todennäköisesti oikeuteen

Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi kertoo yllättyneensä Johaugin kärystä. Hän pitää selitystä käryyn johtaneista syistä nykytietojen valossa periaatteessa uskottavana.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että olemme tässä vaiheessa käytännössä norjalaisten lehtitietojen varassa, Syväsalmi huomauttaa.

Ottamatta kantaa suoraan Johaugin tapaukseen, Syväsalmi mainitsee, että clostebolia on käytetty vuosien saatossa myös urheilusuoritusta parantavassa tarkoituksessa.

Syväsalmen mukaan kärystä voi joka tapauksessa koitua raskaat seuraukset Johaugille. Tällä hän tarkoittaa kilpailukieltoa, jonka tarkkaa pituutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Syväsalmi myös uskoo, että Johaugin doping-asia etenee oikeuskäsittelyyn.

Taustalla kohu astmalääkkeistä

Johaug, 28, on ollut maastohiihdon kirkkaimpia tähtiä viime vuosina. Hän on olympiavoittaja ja moninkertainen maailmanmestari. Johaug on saavuttanut huippumenestystä myös hiihdon maailmancupissa.

Syyskuussa Johaug kertoi Norjan TV2:lle pahoittaneensa mielensä Norjan hiihtäjiin kohdistuneesta astmalääkekohusta ja dopingepäilyistä. Johaugin mukaan hän ei tunnistanut itseään väitteistä, joita mediassa on esitettiin.

STT