Madetojan Pohjalaisia-oopperaa on tulkittu ja tutkittu kohta sadan vuoden ajan. Teos on kiistatta yksi suomalaisen oopperakirjallisuuden klassikkoja. Ohjaaja Tuomas Parkkinen on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että vuonna 2017 Pohjalaisia on ajateltava kokonaan uusiksi, tai sitä ei kannata edes tehdä.