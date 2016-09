Tänään Jaro voitti miesten jalkapallon ykkösessä entisen VPS-päävalmentaja Olli Huttusen valmentaman FC Hakan puhtaasti 3-0.

Voitollaan Jaro nousi ykkösessä jo hätyyttelemään liiganousijan ja -karsijan paikkoja.

Jaro on nyt voittanut kuusi ottelua putkeen ja on enää sarjassa neljäntenä neljä pistettä liigakarsijan paikasta yhden ottelun vähemmän pelanneena. Ykköstä johtava JJK on kuusi pistettä Jaroa edellä.