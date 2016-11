– Haluamme parantaa. Tässä liigassa pelataan 82 runkosarjapeliä ja tappioista pitää nousta. Tänään teimme sen, Harden viittasi espn.comissa Rocketsin keskiviikkoiseen tappioon Oklahoma Citylle.

Keskiviikon ottelu kääntyi Oklahoma Citylle pelin viime sekunnilla, kun Russell Westbrook donkkasi voittokorin.

– Kyse on kemiasta. Kaikki ovat hyvällä mielellä. Me teemme virheitä ja meillä on parannettavaa, mutta kunhan pidämme oikean asenteen ja teemme töitä virheiden korjaamiseksi, hyviä asioita tapahtuu, Rocketsin valmentaja Mike D'Antoni sanoi.

STT