Suomalaisen jalkapallon yksi tämän vuoden menestyjistä on Sauli Väisänen. Tukholman AIK:ssa vahvasti pelannut 22-vuotias toppari on nyt myös maajoukkueen luottomiehiä, ja tärkeässä roolissa myös illalla ottelussa Ukrainaa vastaan.

– Hänellä oli aika vaikea vuosi 2015, ylä- ja alamäkeä. Tänä vuonna hän sai alleen täyden valmistautumisen kauteen, ja hänestä on tullut yksi AIK:n avainpelaajia, kehuu maajoukkueen päävalmentaja Hans Backe nuorukaista.

– Jos kehitys jatkaa tällaisena, toivon että hänestä tulee Sami Hyypiä -tyyppinen puolustuksen johtava pelaaja. Hänellä on siihen ainekset, ja hän on halukas oppimaan, päävalmentaja jatkaa.

Väisästä vähän hymyilyttää Hyypiä-vertailu. Onhan kyseessä hänen lapsuusaikansa idoli.

– Skidinä katsoi, kun Sami Hyypiä pelasi Suomi-paita päällään. Kiitollisena otan tuollaisen vertauksen vastaan, siinä on erittäin kova pelaaja, Väisänen sanoo.

Tuota Backen mainitsemaa vuoristoratamaista viime vuotta sotki Väisäsellä nilkkaleikkaus. Ja hankalaa oli tämänkin vuoden alkupuolisko: 13 ensimmäisen Allsvenskan-pelin aikana hän pelasi vain kaksi täyttä ottelua.

– Oli vähän haastavaa saada minuutteja. Mutta valmentajavaihdoksen ja pelisysteemin muuttamisen jälkeen alkoikin sitten yhtäkkiä tulla liukuhihnalta minuutteja ja avauksen paikkaa, Väisänen muistelee.

– Ja pakko sanoa, että erittäin tyytyväinen olen omiin suorituksiin kentällä.

Aurinkoiseksi kääntynyt Väisäsen jalkapallovuosi päättyy tänä iltana Odessassa, kun maajoukkue pyrkii vihdoin voittoon surkeasti sujuneen vuotensa päätteeksi.

– Ukrainalla on erittäin vahvoja yksilöitä, etenkin laitapelaajat. Mutta jos saamme heidän avainpelaajansa kuriin, siellä on hyviä tiloja mihin hyökätä. Uskon, että onnistumme maalinteossa ja kun oma pää pidetään puhtaana, niin siinähän on resepti kolmeen pisteeseen, Väisänen intoilee.

– Kauteen, etenkin sen jälkimmäiseen puoliskoon, olen erittäin tyytyväinen. Toivottavasti päättyykin nyt hyvin, sekä joukkueella että myös henkilökohtaisesti.

Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-karsintojen vierasottelussa Ukrainan. Ottelu alkaa Odessassa kello 21.45 Suomen aikaa.

Huuhkajat hakee Ukrainassa karsintojen sekä koko kalenterivuoden ensimmäistä voittoaan. Suomella on kolmesta ensimmäisestä ottelusta tilillään yksi tasapeli ja kaksi tappiota.

Ukraina ei ole vielä kärsinyt tappioita. Se on yhdellä voitollaan ja kahdella tasapelillään lohkossa kolmantena. Suomi on lohkossa viidentenä.

STT