Mestaruuteen on mahdollisuudet vielä kolmella joukkueella. Vahvimmin mestaruudessa on kiinni IFK Mariehamn, joka johtaa sarjaa pisteen erolla ennen HJK:ta. Kahden pisteen päässä IFK Mariehamnista on puolustava mestari SJK.

Päätöskierroksella IFK Mariehamn kohtaa kotikentällään Ilveksen ja HJK ja SJK pelaavat vastakkain Helsingissä.

Ylen mukaan jalkapalloliigan mestaruuspatsas on sunnuntaina Maarianhaminassa. Mutta jos IFK Mariehamn ei pysty nappaamaan mestaruutta, saadaan mestaruuspatsas todennäköisesti Helsinkiin HJK:lle tai SJK:lle laivalla vasta maanantaiaamuna.

STT