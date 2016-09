Ennen sunnuntain otteluja IFK Mariehamn oli kolme pistettä sarjakärki HJK:ta jäljessä yhden ottelun vähemmän pelanneena. Voittamalla se olisi noussut tasoihin, mutta saarelaiset saivat tyytyä RoPSin vieraina 1–1-tasapeliin.

Diego Assis vei IFK:n johtoon jo toisella minuutilla, mutta Janne Saksela tasoitti puolen tunnin pelin jälkeen.

IFK on nyt kahden pisteen päässä HJK:sta, kun neljä ottelua on pelaamatta. RoPS on viidentenä.

Ilves kaatoi PS Kemin kotonaan 2–0. Tamperelaisjoukkue nousi vain kolmen pisteen päähän HJK:sta.

Mikael Soisalo teki Ilveksen avausmaalin pilkulta, ja Jaakko Juutti lisäsi kotijohtoa toisella puoliajalla.

STT