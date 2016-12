– Sampo haastoi meidät tosissaan, oli kärkiottelun tasoista peliä. Jouduimme venymään kauden parhaimpaan peliin, iloitsi Hurrikaanin valmentaja Lauri Rantanen.

Hurrikaani on voittanut kaikki 12 liigaotteluaan ja menettänyt vain yhden pisteen Tiikereille voitettuaan 3–2. Hakkuri Mikko Oivanen oli 23 pisteellä Hurrikaanin tehokkain, Luke Smith tuki 21 pisteellä.

– Hakkurit olivat molemmilla hyviä. Oivasen Mikolle erityiskiitos kolmannen erän syöttövuorostaan, kun olimme 17–19-tappiolla, Rantanen jatkoi.

Hakkuri Eetu Häyrinen oli 28 pisteellä Sammon tehokkain, mutta hyökkäysvirheitäkin kertyi yhdeksän. Liigan pistepörssiä selvästi johtava Andrus Raadik jäi nyt 18 pisteeseen.

VaLePan syöttö murskaavan hyvä

Vammalan Lentopallo otti helpohkon 3–0-voiton kuopiolaisesta Leka Volleystä. Timo Jokinen oli 15 pisteellä kotijoukkueen tehokkain, Jan Helenius teki Lekalle 14 pistettä.

VaLePan pelaajat syöttivät yhteensä 14 ässää ja virheitä tuli vain kuusi. Suhdeluvuksi saatiin 2,33 mikä on loistava luku. Jo yksi on hyvä luku, eli virheitä ei olisi silloin ässiä enempää.

– Kotisalissa on harjoiteltu paljon syöttöä, ja toistoilla on saatu tietty automaatio. Kyllähän syöttö toimi tänään niin hyvin, että harvoin on vastaavaa nähty, sanoi VaLePan valmentaja Sami Kurttila.

Kolme pelaajaa teki VaLePalle 11 pistettä. Passari Mikko Esko pyöritti laadukasta hyökkäyspeliä. VaLePan kokoonpano oli tuttu.

– Ennen joulua on vielä monta peliä ja kaikki saavat peliaikaa, loukkaantuneiden listakin on tyhjä, Kurttila lisäsi.

Mäkinen käänsi Ettan kurssin

Oulun Etta kaatoi tamperelaisen Rantaperkiön Iskun 3–0. Voitettuaan selvästi avauserän Etta oli toista tappiolla 5–9 ja silloin valmentaja Olli Kuoksa vaihtoi passariksi Jussi Mäkisen Niko Haapakosken paikalle.

– Jussi on tyyliltään aggressiivinen ja hyvä luomaan henkeä. Hyökkäyspeli muuttui myös ja noustiin erävoittoon, Kuoksa sanoi.

Isku johti vielä erää 20–16, mutta etenkin yhteensä 12 pistettä tehneen Antti Ronkaisen ansiosta Etta meni ohi erävoittoon 28-26. Hakkuri Joonas Jokela teki Ettalle 16 pistettä.

Tapio Toiviainen oli Iskun tehokkain 12 pisteellä, Sakari Mäkisen saldo oli 11 pistettä. Juha Aho jäi nyt kuuteen pisteeseen.

– Näkee, ettei Aho ole fyysisesti huippukunnossa, mutta hän toi tänä viikonloppuna johtajuutta Iskuun ja lauantaina tuli heille tärkeä voitto. Siviilikiireet pitänevät hänet jatkossa kotona Oulussa, Kuoksa arveli.

