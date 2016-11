Kaksi viime kautta Vaasan Palloseuran A- ja B-poikia valmentanut Kris Huckstepp, 37, on nimetty Vasa IFK:n naisten tulevan kauden päävalmentajaksi. Ykkösessä jalkapalloileva ryhmä on englantilaiselle ennestään tuttu, sillä hän oli seuran edustusjoukkueen ja B-tyttöjen luotsina myös kausina 2012–14.

– Tunnen 80 prosenttia pelaajista ja tiedän, mitä he osaavat. Mielestäni VIFK:n naisilla on hyvä perusta, jolle rakentaa, ja heillä on edellytyksiä, sanoo Huckstepp, joka kaudella 2012 nosti VIFK:n naisten kakkosesta ykköseen.

VIFK:ssa Hucksteppin apuvalmentajana toimii Emil Furcht ja maalivahtivalmentajana Malin Beijar.