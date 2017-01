– Meiltä hyvä peli, 65 laukausta ja lukuisia huippupaikkoja. 1-0-tilanteessa olimme vahvoilla, mutta muutama huono kiekonmenetys ja peli oli toinen, HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen sanoi.

Pennanen kyseenalaisti ottelun tuomaritoimintaa, mutta Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen antoi osuman vastakiekkoon.

– Me olemme pelanneet tässä sarjassa vähiten ylivoimaa. Siellä on joku joukkue pelannut yli sata minuuttia enemmän ylivoimalla kuin me, Suikkanen paalutti.

Kolmesta takaiskusta huolimatta ottelun ratkaisupelaaja oli Kärppien maalivahti Jussi Rynnäs, joka osui kiekon tielle 34 kertaa.

