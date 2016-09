Suomi on jääkiekon World Cupin ennakkoon heikoin joukkue, arvioi Hockey News tilastojen perusteella tehdyn joukkuevertailun perusteella. Hockey Newsin laskelmien mukaan Suomen todennäköisyys edetä alkulohkosta välieriin on 24 prosenttia, todennäköisyys edetä loppuotteluun on seitsemän prosenttia ja todennäköisyys voittaa turnaus kaksi prosenttia.