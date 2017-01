IF Femmania edustava lapualainen opettaja Teemu Rantala ei ole päässyt aloittamaan hiihtosuunnistuskautta lumipulan vuoksi. Kuva: Kalevi Viita

Maakunnan hiihtosuunnistajat ovat joutuneet ahtaalle, kun lunta ei maakunnassa juuri ole ja kilpailuja on jouduttu jo perumaan lumipulan vuoksi.

IF Femmanin lapualaisvahvistus Teemu Rantala ei ole päässyt vielä kilpailemaan päälajissaan ja ensimmäiset SM-kisat odottavat miestä jo runsaan kuukauden kuluttua.

– Luonnon oloille ei voi mitään, kun Kaustisen kansalliset kisatkin jouduttiin perumaan äskettäin lumipulan vuoksi.

Hän on hiihtänyt vasta hieman yli 600 kilometriä ja on joutunut tekemään paljon korvaavia sulan maan harjoituksia.

Rantala kannustaa kuitenkin huonoista lumioloista huolimatta pohjalaisia nuoria harrastamaan hiihtoa ja hiihtosuunnistusta.

– Se palvelisi hyvin myös kesäsuunnistusta. Hiihto on monipuolista harjoittelua juoksun rinnalla ja myös säästää jalkoja.

Alueelta voi hänen mukaansa päästä myös lajin huipulle.

– Staffan Tunis on siitä hyvä esimerkki. Hän on päässyt maailmanmestariksi kovalla työllä. Se edellyttää kärsivällisyyttä ja leireillä on käytävä alkukaudesta lumiolojen perässä.

Rantalalla on Femmanin riveistä SM-viestimitalien värisuora yhdessä maajoukkueesta jättäytyneen maailmanmestarin Staffan Tunisin ja Peter Sundelinin kanssa.

–Viime vuonna saimme hopeaa Hankasalmelta. Nyt tavoitteena on olla jälleen mitaleilla maaliskuussa Raahessa.

HANNU LUSA

