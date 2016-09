Purkamisen syynä on Ollin esiintyminen ulkomaisen rahapeliyhtiön mainoksessa. Liiton pyynnöistä huolimatta Olli ei poistattanut kuva- ja videomateriaalia yhtiön verkkosivuilta.

– Hiihtoliiton ja urheilijoiden välille on tehty urheilijasopimus, joka antaa mahdollisuuden urheilijoiden henkilökohtaisille sopimuksille. Yhteistyössä on tiettyjä rajoitteita, jotka on ilmaistu selkeästi, eikä toimintaperiaate ole vuosiin muuttunut. Tässä tapauksessa Olli rikkoo sopimusta, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala kertoo tiedotteessa.

Olli on aiemmin uhannut sopimuksen purkautuessa valittaa asiasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

STT