Liedon Tuulissuolla on ammuttu yhtä ihmistä ja hänet on toimitettu vakavasti haavoittuneena sairaalaan, tiedottaa poliisi. Poliisi on ottanut kiinni rikoksesta epäiltyjä henkilöitä. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä. Tilanne Liedossa on poliisin hallinnassa ja alueella on poliisin mukaan jälleen turvallista liikkua.