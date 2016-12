Stensonin, 40, voitto Britannian avoimissa teki hänestä ensimmäisen ruotsalaisen miesvoittajan golfin major-turnauksissa. Vuoden parhaana hän on toinen golfari, sillä vuonna 1995 valittiin Annika Sörenstam.

– 2016 on ollut paras vuoteni. Olen erittäin ylpeä tästä palkinnosta. Ajattelin, että minulla on mahdollisuudet palkintoon, mutta toki eri lajeja on aina vaikea verrata, Stenson sanoi.

STT