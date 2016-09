Jääkiekon SM-liiga Oy on valinnut tiistaina varsinaisessa yhtiökokouksessaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi 54-vuotiaan insinööri Heikki Hiltusen.

Uusi puheenjohtaja toimi taajuusmuuttajia valmistaneen pörssiyhtiö Vacon Oyj:n varatoimitusjohtajana 12 vuotta. Nykyään Hiltunen on Vaconin ostaneen tanskalaisen Danfoss konsernin Danfoss Drivesin globaalista myynnistä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja.

Espoossa asuva Hiltunen on Vaasan Sport Oy:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Hän on toiminut myös Mestistä hallinnoivan Jääkiekon Sarjaseurat ry:n puheenjohtajana vuosina 2013–14.

– Ryhdyn hallituksen puheenjohtajaksi innolla. Minulla on ollut tilaisuus olla mukana jääkiekossa seurajohtajana Vaasan Sportissa viimeisen kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana olen nähnyt ja oppinut seurajohtamisen arjen kantapään kautta. Nyt minulla on kova halu viedä suomalaista jääkiekkoa eteenpäin kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla, Hiltunen kertoo.

Uudessa hallituksessa jatkavat Harvia Oy:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, HC Ässät Pori Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Laine, Tamhockey Oy:n puheenjohtaja Heikki Penttilä, Scandia Rentin aluejohtaja Risto Jalo ja Suomen Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen.

Liigahallituksen kokoonpano kasvaa viime vuodesta yhdellä, kun Hiltusen lisäksi uusia jäseniä ovat Pekka Ilmivalta ja Lasse Aho. Varatuomari Ilmivalta on rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:n vastuullisuusjohtaja ja johtokunnan jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin myös Lahden Pelicans Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhteiskuntatieteiden maisteri Aho on puolestaan panimo- ja virvoitusjuoma-alalla toimivan Olvi Oyj:n toimitusjohtaja.