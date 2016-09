Mäkihyppääjä Harri Ollin urheilijasopimus Hiihtoliiton kanssa on katkolla huomenna. Olli kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Ollin mukaan kyse on tositv-sarjan huumoripitoisesta nettivideosta, jolla hyppääjä on mukana. Hiihtoliiton mielestä esiintyminen on ristiriidassa Ollin kanssa tehdyn urheilijasopimuksen kanssa ja liitto vaatii hyppääjää poistamaan videon netistä.

Olli kertoi, että Hiihtoliiton kantaan on vaikuttanut yhteistyökumppani Veikkaus , jonka mielestä nettivideossa on kysymys rahapelimarkkinoinnista. Ollin käsityksen mukaan Veikkaus on painostanut Hiihtoliittoa toimiin hyppääjän urheilijasopimuksen suhteen.

Olli sanoi antaneensa Hiihtoliitolle selvityksen, jonka mukaan kyseessä oli netti-tositv-sarjan video, eikä hän ole tehnyt markkinointiyhteistyötä minkään rahapeliyhtiön kanssa. Hiihtoliitto vaatii Ollia poistamaan videon netistä huomenna kello 16:een mennessä tai hänen urheilijasopimuksensa raukeaa, jolloin Olli ei pystyisi kilpailemaan kansainvälisissä kisoissa.

Jos sopimus purkautuu, Olli aikoo valittaa asiasta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Kiistanalaista videota oli Ollin mukaan katsottu tähän päivään mennessä YouTubesta 52 kertaa.

Olli otti MM-hopeaa Japanissa Sapporon suurmäessä vuonna 2007. Vuosia kisoista sivussa ollut hyppääjä palasi maailmancupiin kaudella 2014–15. Hän osallistui tänä vuonna kesä-gp:n kilpailuihin, mutta vailla menestystä.

