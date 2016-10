F1-talli Force India on vapauttanut saksalaiskuljettaja Nico Hülkenbergin sopimuksestaan, vahvisti talli kotisivuillaan perjantaina. Hülkenberg, 29, ei jää kuitenkaan työttömäksi, sillä hän on jo solminut kahden vuoden sopimuksen Renault-tallin kanssa, kertoo Autosport. Renault'n ja Hülkenbergin sopimuksessa on myös optio kolmannesta vuodesta.