Töysäläisen ralliautoilijan Jari-Matti Latvalan ensi kauden tallia ei ole vielä virallisesti varmistettu, mutta Tommi Mäkisen johtama Toyotan tehdastalli se hyvin todennäköisesti on.

Torstai-iltana verkkoon ladattiin ranskalaisen fanin kuvaama lyhyt video, mikä todistaa Jari-Matti Latvalan testanneen Toyota Yaris WRC -autoa Korsikalla torstaina.

Videolla Latvalan nähdään nousevan testiautosta. Aiemmilta kausilta tuttu Volkswagenin vaalea ajopuku on jo vaihtunut Toyota Gazoo Racingin mustapunaiseen.

Videolla nähdään myös muutama ajosuoritus Latvalalta. Hän ajoi Yaris WRC:n viimeisintä versiota, josta erottuu erityisesti massiivinen, uudelleen muotoiltu takasiipi.

Toyota Gazoo Racing julkistaa ensi kauden kuljettajansa virallisesti ensi tiistaina Helsingissä. Tallin testikuljettaja, kokenut Juho Hänninen on jo vahvistettu yhdeksi kuljettajaksi. Ensimmäisellä kaudellaan talli on todennäköisesti täysin suomalainen, sillä kolmannen kuljettajan on oletettu olevan tuore WRC2-maailmanmestari Esapekka Lappi.

Katso video tästä .

TEEMU LAMPINEN