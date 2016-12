Uudenvuoden lähestyessä suurin osa formula 1 -tallipaikoista kaudelle 2017 on selvillä. Auki on enää neljä paikkaa, ja niiden joukossa yksi tärkeimmistä: toinen Mercedes-paikka Lewis Hamiltonin rinnalla.

Tuoreen maailmanmestarin Nico Rosbergin yllättävä lopettamispäätös heti kauden päätyttyä pisti kuskimarkkinat uusiksi ja asetti Mercedeksen hankalaan tilanteeseen. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että mestaritallin toiseksi kuljettajaksi on siirtymässä Williamsilta Valtteri Bottas.

Vahvistusta Bottaksen Mercedes-siirrolle odotetaan tammikuun alussa. Mediatietojen mukaan Williams saa ensi kaudella Mersun moottorit ilmaiseksi korvaukseksi Bottaksen vapauttamisesta.

– Emme ole vielä tehneet päätöstä, siinä on kyse muustakin kuin yhdestä tallista ja yhdestä kuskista, Mercedes-pomo Toto Wolff kertoi Gazzetta dello Sportille jouluna.

– Valtteri on mahdollisuus, mutta tiedämme kuinka tärkeä hän on Williamsille. Tämä on hienovarainen tilanne, joka vaatii varovaista etenemistä.

Bottas nousi nopeasti Mercedeksen ykkösvaihtoehdoksi, mutta Williams oli aluksi haluton luopumaan suomalaisesta. Williamsin toinen kuski ensi kaudella on 18-vuotias Lance Stroll, eikä brittitalli halunnut kahta kokematonta kuljettajaa.

Uransa kauteen 2016 lopettanut Felipe Massa on kuitenkin tiettävästi suostunut jatkamaan Williamsilla, minkä pitäisi riittää päästämään Bottas Mercedekselle tavoittelemaan uransa avausvoittoa.

– Jos minulla on auto, joka on lähellä sarjan parasta, pystyn ehdottomasti voittamaan, Bottas vakuutti Autosportille juuri ennen kuin Rosberg ilmoitti lopettamisestaan joulukuun alussa.

Manorilla kaksi paikkaa, Sauberilla yksi

Heti Rosbergin lopettamisuutisen jälkeen ykkössuosikki hänen korvaajakseen oli Mercedeksen junioriohjelmaan kuuluva Pascal Wehrlein. Saksalainen Wehrlein teki tällä kaudella F1-debyyttinsä Manorilla ja ajoi hyvin, mutta Mercedes-pomot nähtävästi katsoivat hänen olevan vielä liian kokematon mestaritallin kuljettajaksi.

Manorilla esiintyi hienosti myös toinen Mersun juniorikuski, ranskalainen Esteban Ocon. Hän kuitenkin siirtyy kaudeksi 2017 Force Indialle.

Jos ja kun Bottas menee Mercedekselle, Wehrlein on yhä ilman tallipaikkaa. Hän saanee halutessaan jatkaa Mercedeksen moottoreita käyttävällä Manorilla, mutta myös siirto Sauberille on mahdollinen.

Marcus Ericsson jatkaa Sauberilla 2017, mutta tärkeän sponsorinsa menettäneen Felipe Nasrin jatkonäkymät ovat heikot, joten tallissa on auki yksi paikka.

Manorin molemmat paikat ensi kaudeksi ovat vielä auki. Jos Wehrlein menee Sauberille, Manor-paikoista taistelevat ainakin Nasr, Haasilta pois joutunut Esteban Gutierrez sekä Rio Haryanto, joka joutui tekemään Manorilla tilaa Oconille kesken kauden.

