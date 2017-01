Uumajalaisryhmä pelaa Division 1:ssä, joka on Ruotsin kolmanneksi korkein sarjataso, ja joukkue tavoittelee alkavalla kaudella nousua yhtä sarjaporrasta ylemmäs, Superettaniin. Joukkuetta valmentaa Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Andree Jeglertz, joka valmensi Helmareita kuuden vuoden ajan aina viime vuoden syksyyn asti.

Ottelu on tärkeä testipelaajien katsastustilaisuus, ja testimiehiä onkin Vepsun riveissä iso liuta. Kolmesta testissä olevasta maalivahdista peliaikaa on luvassa kahdelle. VPS.n ringissä olevat maalivahdit ovat tällä hetkellä brasilialainen Ricardo, joka pelasi viime kaudella Rovaniemen Palloseurassa, Viron maajoukkueessakin nähty Marko Meerits sekä PK-35 Vantaasta tullut, vasta 18-vuotias Samu Volotinen.

Näytillä olevista kenttäpelaajista kokoonpanossa nähdään varmuudella virolaispuolustaja Markus Jürgenson sekä VPS:n riveissä jo aikaisemmin urallaan pelanneet Ilari Antila ja Kim Böling.

–– Kaksi pelaavaa maalivahtia saa varmaan puoliajan kumpikin. Yksi puoliaika ei tietenkään kerro kaikkea, ja paljon riippuu pelin tasosta: miten paljon meitä prässätään ja niin edelleen, Vuorinen sanoo VPS:n verkkosivuilla .

– Olemme nähneet maalivahteja treeneissä ja siellä nähty voi olla isommassa osassa kuin yksittäinen peli. Olemme huomioineet miten maalivahdit käyttäytyvät kentällä ja sen ulkopuolella.

VPS on asettanut Jürgensoniin paljon odotuksia.

– Hän on kokenut laitapuolustaja, jota kohtaan on kovat odotukset. Viikko on mennyt tosi hyvin hänen kanssaan, ja hän on sopeutunut ryhmäämme hyvin. Urheilijana eläminen paistaa hänestä läpi, ja huomaa kyllä, että hän on tehnyt töitä päästäkseen nykyiselle tasolleen, Vuorinen kuvailee.

Ottelu pelataan Fennia Arenassa kello 13.

MINNA KALLASVUO